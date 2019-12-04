Tekvandoda 2020 Tokyo kota mücadelesi

Tekvando Milli Takımı, birisi erkek 7 sporcuyla Rusya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Aralık'ta düzenlenecek.

Müsabakaya olimpik sıkletlerde en iyi olimpik puana sahip 16 sporcu katılacak. Şampiyon sporcunun 80 puan kazanacağı organizasyon sonunda Türk tekvandocuların, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım durumları da netleşecek.

Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki milli takımda yer alan sporcular şunlar:

Erkekler:

68 kilo: Hakan Reçber

Kadınlar:

49 kilo: Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs

57 kilo: İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün

67 kilo: Nur Tatar Askari

+67 kilo: Nafia Kuş