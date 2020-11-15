Tekvandoda altın madalya - Son Dakika

Tekvandoda altın madalya

15.11.2020 10:31
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Baleye başladığı yıllarda tekvandoyla da ilgilendiğini belirten ünlü balet, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Baleye başladığı yıllarda tekvandoyla da ilgilendiğini belirten ünlü balet, dikkat çekici bir açıklama yaptı. Anne ve babasının TRT'den emekli yayıncı olduklarını söyleyen Sağtürk, "Annemle babam Türkiye'ye tekvandoyu getiren insanlardı. Ben ve kardeşim de kendimizi tekvandonun içinde bulduk. Kırmızı siyah kuşağa kadar geldim. İstanbul'da Türkiye Şampiyonası'nda kendi sıkletimde altın madalya almıştım" dedi. Sağtürk, tekvandoya devam etme şansı olmasına rağmen sanata yöneldiğini açıkladı. Programda pandeminin sanata etkilerinden de söz eden sanatçı, TRT 2 kanalının sanatseverler için önemli olduğunu söyledi: "TRT 2 çok değerli bir kanal. Devlet opera ve balelerimiz tarafından yapılan projeleri TRT 2 üstleniyor, iyi ki var. Ülkemizde böyle bir kanalın varlığını bilmek bile çok değerli."

Gençler nasihat kabul etmiyor

Hülya Koçyiğit'le sohbeti sırasında sık sık üniversitelerde gençlerle bir araya geldiğini belirten Tan Sağtürk, gençlerin kendilerine nasihat verilmesini kabul etmediklerini söyledi. Başarısızlıklardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Sağtürk, "Düşmelerden, tekrar ayağa kalkmaktan yararlanabiliyor olmak lazım" dedi. "Film Gibi Hayatlar", bugün saat 12.00'de TRT 2'de ekrana gelecek.

Tekvandoda altın madalya

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tekvandoda altın madalya - Son Dakika Magazin


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