Tekvandoda Altın Madalya Konya'dan

Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Mehmet Sami Saraç, Antalya'da düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Mehmet Sami Saraç, Antalya'da düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor'dan K42 kategorisinde +75 kiloda müsabakalara katılan Mehmet Sami Saraç, 1 bay atlayarak yarı finale çıktı.



Yarı finalde Rus rakibini 22'ye 2 yenerek nakavt eden Saraç, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Finalde İranlı rakibini 20-0 sayı nakavtıyla mağlup eden Saraç, şampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandı.



Öte yandan Konya Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularından Nurgül Bilek de bayanlar kategorisinde altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.



Konya'ya 2 altın madalyanın geldiği organizasyonda, Türkiye, toplamda 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalyaya sahip oldu.



Türkiye'de 8'incisi düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'na 69 ülkeden 258'i erkek 396 sporcu katıldı.

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