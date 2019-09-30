Son Dakika Haberleri: Tekvandoda çifte Avrupa Şampiyonası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Tekvandoda çifte Avrupa Şampiyonası heyecanı

42 dakika önce

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Tekvando Şampiyonaları İspanya'da düzenlenecek.

Tekvandoda çifte Avrupa Şampiyonası heyecanı, System.String[]

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Tekvando Şampiyonaları İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası 1-3 Ekim, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası ise 4-6 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Antalya'da şubat ayında düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası'nda sporcuların elde ettiği kotalar sonucu Türkiye, şampiyonalara kalabalık bir kadroyla katılacak.

Türkiye, teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 31'i kız, 20'si erkek olmak üzere 51, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise 22'si erkek 12'si kız olmak üzere 34 sporcuyla temsil edilecek.

Türkiye, İspanya, Marina, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır
Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor Son dakika: Bakan Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programını açıklıyor! Canlı aktarıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:19:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandoda çifte Avrupa Şampiyonası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]