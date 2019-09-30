Son Dakika Haberleri: Tekvandoda çifte avrupa şampiyonası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Tekvandoda çifte avrupa şampiyonası heyecanı

1 saat önce

Tekvandoda, Avrupa yıldızlar ve gençler şampiyonaları İspanya'da başlıyor.

Tekvandoda çifte avrupa şampiyonası heyecanı, System.String[]

Tekvandoda, Avrupa yıldızlar ve gençler şampiyonaları İspanya'da başlıyor.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya'nın Marina D'Or bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası 1-3 Ekim, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası ise 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye, geçen Şubat ayında Antalya'da düzenlenen 4'üncü WT Başkanlık Kupası'nda sporcuların elde ettiği kotalar sayesinde her iki şampiyonada da kalabalık bir kadro ile mücadele edecek. Türkiye, teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 31'i kız, 20'si erkek olmak üzere 51, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ise 22'si erkek 12'si kız olmak üzere 34 sporcu ile temsil edilecek.

İspanya, Marina, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İspanya'daki bir Flamenko ekibi, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı Erik Dalı'yla dans etti Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandoda çifte avrupa şampiyonası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]