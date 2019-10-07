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Tekvandoda Genç Milli Takımı Avrupa ikincisi

44 dakika önce

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi.

Tekvandoda Genç Milli Takımı Avrupa ikincisi, System.String[]

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Uluslararası Tekvando Antrenörü Volkan Sersan'ın da Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptığı İspanya'nın Orpesa bölgesinde düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonasında 45 ülkeden 575 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde erkeklerde 73, 78 ve +78 ve kızlarda ise 63, 68 +68 kilolarda müsabakalar yapıldı.


Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5'i erkek 4'ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil eden Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.


Genel klasmanda Avrupa ikinciliği


Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonasını 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ile kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın, 52 kiloda Özge Özbey ile 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalyanın sahibi olmuştu.


Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada Rusya'nın ardından 2'nci olarak bitirdi. Türkiye, kız takım sıralamasında 3'ncü, erkek takım sıralamasında ise 4'ncü sırayı aldı.


Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli takım kafilesine destek verdi. - BALIKESİR

İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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