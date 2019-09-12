Son Dakika Haberleri: Tekvandoda Grand Prix müsabakaları yarın başlayacak
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Tekvandoda Grand Prix müsabakaları yarın başlayacak

1 saat önce

Tekvandoda Grand Prix 2. Seri Müsabakaları, yarın Japonya'da başlayacak.

Tekvandoda Grand Prix müsabakaları yarın başlayacak, System.String[]

Tekvandoda Grand Prix 2. Seri Müsabakaları, yarın Japonya'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chiba kentindeki müsabakalarda Türkiye'yi erkeklerde 5, kadınlarda ise 6 sporcu temsil edecek.

Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği müsabakalarda ilk sırada yer alacak tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için 40 puan kazanacak.

Bu arada, Türk tekvandosunun en başarılı isimlerinden İrem Yaman, sakatlığı nedeniyle Japonya'da tatamiye çıkamayacak.

Grand Prix 2. Seri Müsabakaları'nda mücadele edecek Türk sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar:

49 kilo: Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

67 kilo: Nur Tatar Askari

+67 kilo: Nafia Kuş ve Sude Bulut

Erkekler:

58 kilo: Deniz Dağdelen

68 kilo: Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat

80 kilo: Yunus Sarı

+80 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

Türkiye, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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