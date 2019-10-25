Tekvandoda İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün maçının ardından

Türkiye Tekvando Federasyonunun, iki milli sporcu arasında organize ettiği seçme müsabakasında, Hatice Kübra İlgün'ü "altın vuruşla" yenen İrem Yaman, "Bir hayır kurumu için maç yapmak benim için çok daha mutluluk verici olurdu." dedi.

Milli sporcular İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı için düzenlenen seçme müsabakası sonrasında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın atmosferinin çok güzel olduğunu söyleyen İrem Yaman, "Maçın bir amacının olmasını çok isterdim. İlk kez bu salon bu kadar kalabalıktı. Eğer bilet satılmış olsaydı, bir hayır kurumu için maç yapmak benim için çok daha mutluluk verici olurdu. Keşke biletler ücretli olsaydı ve bunu LÖSEV, Çocuk Esirgeme Kurumu ya da Mehmetçiğe bağışlasaydık. Bunu çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Milli takım sporcularının Türkiye'de maç yapabileceğini, bunun o kadar da büyük bir şey olmadığının görüldüğünü ifade eden İrem Yaman, "Bunca zaman yapılmadı. Bu atmosfer beni çok mutlu etti. Federasyon Başkanı'nın da dediği gibi, bu sadece seçme karşılaşmasıydı. İkimiz de milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlarda altın madalya istiyorum ve bu altın madalyayı da almadan gelmek istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hatice Kübra: "Amacımız olimpiyatlara katılmak"

Mücadelede "altın vuruşla" mağlup olan Hatice Kübra İlgün, "İnşallah ülkemizi en iyi temsil edebilen, bayrağımızı dalgalandırabilen kişiye nasip olur. Tokyo'ya giden de inşallah madalyayla ülkeye döner." dedi.

İrem Yaman'ın da kendisinin de iyi hazırlandığını belirten Hatice Kübra, şunları söyledi:

"Sonuç olarak olimpiyatlar 57 kiloda yapılıyor. O, 62 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil etti, ben de 57 kiloda. Kazanan o oldu. Hayırlısı olsun. Mücadelemiz devam ediyor. Amacımız olimpiyatlara katılmak. Her rakibimiz çok iyi. Ben de Tokyo'da yer almak istiyorum."

Başkan Şahin: "Çok güzel mücadele verdiler"

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, haksızlığı önleme adına bir seçme müsabakası koyduklarını belirtti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kaldığına dikkati çeken Şahin, "Aynı kiloda kotayı alabilmek için 2 Türk evladının aynı seviyeye gelmesi bizim en büyük gururumuz. Haksızlığı önlemek adına seçme koyduk." diye konuştu.

İrem ve Hatice Kübra'nın olimpiyat kotalarının belirleneceği aralık ayındaki finale çok kısa süre kala eşit duruma geldiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Burada haksızlığı önlemek adına gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi seçme koyduk. Neticede ikisi de ülkemize çok büyük başarılar kazandırmış sporcularımız. Çok güzel mücadele verdiler. Müsabakanın çekişmesi, seçme müsabakası kararının haklılığını da ortaya koydu. İrem Yaman bugün kazanarak İtalya'da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İrem'i ve Hatice'yi kutluyorum. İki sporcumuzun da olimpiyat iddiası devam ediyor. Bu çekişmeden Türk tekvandosu ve Türk sporcu kazançlı çıkacaktı."