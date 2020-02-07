Tekvandoda madalya yağmuru - Son Dakika
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Tekvandoda madalya yağmuru

7 saat önce

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular 63'ü altın olmak üzere 239 madalya kazandı.

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7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular 63'ü altın olmak üzere 239 madalya kazandı.


Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sona erdi. 52 ülkeden 2 bin 200 civarında sporcunun mücadele ettiği turnuvada sporcular büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde yarıştılar. Türk sporcular, tüm kategorilerde 63'ü altın, 61'i gümüş ve 115'i bronz olmak üzere 239 madalya elde etti.


Türk tekvandocular, olimpik puanın da dağıtıldığı büyükler kategorisinde 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplam 22, gençler kategorisinde 9'u altın, 10'u gümüş ve 23'ü bronz olmak üzere toplam 42, yıldızlar kategorisinde 12'si altın, 16'sı gümüş ve 32'si bronz olmak üzere toplamda 60 madalya elde etti. Türk sporcular, poomsae kategorisinde ise 36'sı altın, 31'i gümüş ve 48'i bronz olmak üzere 115 madalya kazandı.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İstanbul'da harika bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi. Şahin, "Üst üste 7'ncisini düzenlediğimiz Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın sonuna geldik. Bu turnuva bizim markamız oldu. Burada 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Katılımcı ülkeler çok güzel duygularla ülkemizden ayrılıyor. Sporcularımız çok iyi sonuçlara imza attılar. Burada ülkemizi en iyi şekilde tanıttık. Mücadele eden herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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