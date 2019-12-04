Son Dakika Haberleri: Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj
Son Dakika Spor Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj - Son Dakika Spor

Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj

6 saat önce

Tekvando branşında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota kazanacak sporcular hafta sonunda düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasında belli olacak.

Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj, System.String[]

Tekvando branşında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota kazanacak sporcular hafta sonunda düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasında belli olacak.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasına 06-07 Aralık tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ev sahipliği yapacak. Müsabakaya olimpik sıkletlerde en iyi olimpik puana sahip 16 sporcu katılacak. Şampiyon sporcunun 80 puan kanacağı organizasyon sonunda, Türk tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım durumları da netlik kazanacak. Organizasyona 6'sı kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 Türk tekvandocu davet aldı.Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Türkiye adına,Grand Prix Final Müsabakasında kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber mücadele edecek. Türkiye, önemli organizasyon öncesinde 4 kadın sporcuyla Tokyo bileti alarak kadınlarda Olimpiyat Oyunları'na tam kadro katılma yolunda büyük avantaja sahip.


Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı!
Fatih Terim'den kupa rotasyonu Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]