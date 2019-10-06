Tekvandoda özge özbey ve ışıl zafer, avrupa ikincisi

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Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı

Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor