Son Dakika Haberleri: Tekvandoda server ve azra, avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Tekvandoda server ve azra, avrupa şampiyonu oldu

1 saat önce

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş ile 2 altın madalya kazandı.

Tekvandoda server ve azra, avrupa şampiyonu oldu, System.String[]
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş ile 2 altın madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi. 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 45, 48, 51, 55 kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti.
Türkiye, ilk gün müsabakalarında 2 Avrupa Şampiyonluğu birden kazandı.  Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. Sporcular, şampiyonluklarının ardından Ay-yıldızlı bayrakla tur atarken, İstiklal Marşımız İspanya'da 2 kez okundu.
BAŞKAN ŞAHİN: ALTYAPIYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ
Türkiye olarak gururlu ve sevinçli olduklarını söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "İki sporcumuz ilk gün müsabakalarında 2 altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye, olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
?Üç gün sürecek şampiyonanın 2'nci gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.


Türkiye, Balaban, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandoda server ve azra, avrupa şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]