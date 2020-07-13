Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı - Son Dakika

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan siyah kuşak ve dan terfi sınavlarının ilkini gerçekleştirdi.

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Türkiye Tekvando Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan siyah kuşak ve dan terfi sınavlarının ilkini gerçekleştirdi.

Yılda iki kez yapılan sınavların ilki 9 il ve 10 noktada yapıldı. Sınavlar, Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu Yakası), İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Mersin ve Ordu'da yapıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınav merkezlerinde tüm önlemler alındı. Spor salonlarına girişte vücut sıcaklığı kontrolü yapılırken, hijyene ve maske kullanımına dikkat edildi. Sporcular sosyal mesafe kuralına göre sınava tabii tutuldular.

BAŞKAN ŞAHİN 4 NOKTADA SINAVLARI TAKİP ETTİ

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 3 gün süren sınavları 4 noktada ziyaret etti. Başkan Şahin, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakası, Mersin ve Ankara'da yapılan sınavları yerinde takip etti. Başkan Şahin'e Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz da eşlik ederken, sınav noktalarında federasyon yönetim kurulu üyeleri de sınav komisyonlarının çalışmalarını yakından inceledi. Asbaşkan Recep Temtek İstanbul, Seyfullah Özdemir ise Diyarbakır'da yapılan sınavlarda bulundu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da İstanbul Avrupa yakasında yapılan sınavı yerinde takip etti.

Siyah kuşak ve dan terfi sınavlarını yakından takip eden Başkan Şahin, "Sınavlarda sporcularımızın heyecanına ortak olduk. Birçok sporcunun hayali siyah kuşak derecesine yükselmek ve bunu devam ettirmektir. Pandemi nedeniyle sporumuz zorlu bir dönemden geçti. Şimdi normalleşmeye başlıyoruz. Sınavlarımızda sağlık adına tüm tedbirleri aldık. 9 ilde 10 noktada sınav komisyon görevlilerimiz büyük çaba harcadılar. Hepsine teşekkür ediyor, sınavlarda başarılı olan sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.


- Ankara
İstanbul, Türkiye, Avrupa, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:42 Kaynak: DHA

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