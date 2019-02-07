Tekvandonun "Engel" Tanımayan Sporcuları

Antalya'da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda, dünya şampiyonu olan milli sporcular Mehmet Vasıf Yakut ve Mehmet Sami Saraç, İstiklal Marşı'nı okutmanın sevincini yaşıyor.

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda, dünya şampiyonu olan milli sporcular Mehmet Vasıf Yakut ve Mehmet Sami Saraç, İstiklal Marşı'nı okutmanın sevincini yaşıyor.



Doğuştan engelli Mehmet Vasıf Yakut ile 5 yaşında buğday öğütme makinesine sağ kolunu kaptıran Mehmet Sami Saraç, engellerine rağmen dünyanın zirvesine çıkmayı başardı.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini açık ara farkla yenip altın madalya kazanan milli sporcular, hayatta hiçbir şeyin kendilerine engel olamayacağını gösterdi.



Mehmet Vasıf Yakut: "Yüzde 95 olimpiyatlardayım"



Milli sporcu Mehmet Vasıf Yakut (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da üç yıl önce sokakta yürürken eski bir para-tekvando sporcusu bir tanıdığının, kendisini teşvik ettiğini anlattı.



Her zaman spor yapmak istediğini, ancak kendisini yönlendirecek kimse olmadığı için boşlukta olduğunu aktaran Mehmet Vasıf, "O ağabeyin yönlendirmesiyle tekvandoya başladım. Profesyonel olarak bu sporu yapmaya çalışıyorum. Ailem her zaman arkamdaydı. Sürekli destekliyorlardı. Bu spora başladıktan sonra kendime olan güvenim de arttı. Hayata bakış açım değişti. Spor birçok yönden hayatımı olumlu olarak etkiledi." diye konuştu.



Mehmet Vasıf, tekvandoya başladığı ilk yıl Türkiye ikincisi, ertesi yıl Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girdiğini dile getirerek, 2018'de de Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti.



Antalya'da yapılan dünya şampiyonasında K43 A +75 kategorisinde İstiklal Marşı'nı okutmayı başardığının altını çizen Mehmet Vasıf, şunları kaydetti:



"Çok mutluyum. Televizyonda sporcuların İstiklal Marşı'nı okuttuğunu gördüğümde ben de 'Bir gün ben de yapabilir miyim? Keşke yapabilseydim' diye hayal ederdim. Burada bunu yaşadım. İstiklal Marşı'nı okuttum ya gerisi artık benim için hiç önemli değil. Bundan sonra Paralimpik Oyunları'nda ve diğer uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde ülkemi temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Şu anda olimpiyatlara kota aldım diyebilirim. Kendi kategorimde birinci sıradayım. Yüzde 95 olimpiyatlardayım."



Mehmet Sami Saraç: "Bayrağımızı göklerde dalgalandırdık"



Milli sporcu Mehmet Sami Saraç (24) da Konya'da 5 yaşındayken sağ kolunu buğday öğütme makinesine kaptırması sonucu engelli olduğunu aktararak, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tekvandoya başladığını söyledi.



Mehmet Sami, 2011 yılından bu yana 61 kiloda sadece bir kez dünya üçüncüsü, bir kez de Avrupa ikincisi olduğunu, onların dışındaki tüm Avrupa ve dünya şampiyonaları ile diğer uluslararası yarışmalarda altın madalya kazandığını belirtti.



Milli sporcu, son iki senedir K42 A +75 kategorisinde mücadele ettiğini ifade ederek, "Rakiplerimi bu zamana kadar tanımıyordum. Dünkü müsabakalarda ilk kez rakiplerimle karşılaştım. Mutluyuz, bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. Kendi ülkemizde bayrağımızı göklere çektirmenin sevinci bir başka." diye konuştu.

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