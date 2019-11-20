Tekvandonun şampiyon annesi

Nazlı Tanrıverdi: En büyük hayalim İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak

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İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı

Ali Şen, Oğuz ve Aykut transferi için Cem Uzan'la yaptığı pazarlığı açıkladı