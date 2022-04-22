TEKVANDOYA GÖNÜL VEREN ANNE, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika

İZMİR'de Göztepeli milli takım sporcularından Begüm Alkan Çal (31), Online 2022 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Bu başarının tüm mücadelesine değdiğini belirten Çal, Maçlarda ülkemi temsil edip, şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak büyük bir gurur. 8 aylık kızım Melodi ile elde ettiğim ilk ferdi başarı oldu. Büyüyünce onun da bu spora yönlenmesini çok isterim dedi.

Güney Kore'de Muju Taekwondowon tarafından düzenlenen Online 2022 Tekvando Dünya Şampiyonası, 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dünya genelinde 40 sporcunun yarıştığı şampiyonada Göztepeli milli takım oyuncularından Begüm Alkan Çal da mücadele etti. Önceki akşam Dünya Tekvando Federasyonu hakemlerince canlı yayında yapılan puanlamada; İzmirli sporcu Çal, 31-40 yaş kadınlar kategorisinde birincilik elde etti. Bu başarının tüm mücadelesine değdiğini anlatan Çal, Maçlarda ülkemi temsil edip, şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak büyük bir gurur. 8 aylık kızım Melodi ile elde ettiğim ilk ferdi başarı oldu. Büyüyünce onun da bu spora yönlenmesini çok isterim. İnşallah kızım da spor ve sanatla ilgilenir dedi.

'DERS ARALARINDA KAFEDE OTURMAZDIM'

Hacettepe biyoloji bölümünden mezun olduğunu söyleyen Çal, tekvandonun mesleğinin önüne geçtiğini belirterek şunları söyledi

Bu spora Muğla'nın Datça ilçesinde Guinness Dünya Rekortmeni Ali Bahçetepe hocamız ile birlikte başladım. Aynı zamanda Almanca öğretmenim Nevin Baş, bu sporu yapıyordu. Bir kadının tekvando yapmasından büyük mutluluk duyardık. Onun şampiyon olduğuna dair haberleri okurdum. Çok sayıda sporla ilgilendim. 16 yaşında tekvandoya başladım ve hala devam ediyorum. Pumse yaptığım için bu dalda yaş sınırı yok. 65 yaş üstü yarışan olduğu gibi, 10 yaşında yarışan da var. Hacettepe'de okuduğum yıllarda tekvando sporuna devam ettim. 2014 yılından beri milli takım sporcusuyum. Biyoloğum ancak spor, mesleğimin önüne geçti. Spora devam etmeye karar verdim. Hacettepe Üniversitesi'ni şeref öğrencisi olarak bitirdim. Ders aralarında kafede oturmak yerine antrenman yaptım.

'FİNAL CANLI YAYINDA YAPILDI'

Yarışmanın online olarak yapıldığını hatırlatan Çal, Covid nedeniyle ülke giriş-çıkışları kapatılınca online maçlarla tanışmış olduk. Bence normal maçlardan daha heyecanlı geçiyor. Çok yoruyor ve en güzel videonun çekilmesi için çok tekrar etmek gerekiyor. Aynı anda belirli bir tarihte, tüm dünyadan 40 farklı sporcu video hazırladı. 2 eleme grubuna ayrıldık. 3 tur 2'şer set halinde yarıştık. Final çekimlerini gönderdikten sonra Dünya Tekvando Federasyonu hakemleri, canlı yayında puanlama yaptı dedi.

'ÇOK SAYIDA ÜLKEDE YARIŞTIM'

Şu anda aynı zamanda beşinci kademe teknik direktör olduğunu dile getiren Çal, Takım olarak da ferdi olarak da çok sayıda ülkede yarıştım. Rodos ve Meksika'da dünya üçüncüsü oldum. Kore'de üniversite olimpiyatları yapılmıştı. Orada da dünya üçüncüsü olduk. Bu sene de yeni kategorim olan 31-40'ta Kore tarafından düzenlenen Online Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Yurt dışında maçlar düzenleniyor ve olimpiyat yolunda puan topluyoruz. Bu maçlarda bizim için sponsor desteği çok önemli. Önümüzde çok güzel maçlar var diye konuştu.