Son Dakika Haberleri: Tekzen'den Alışveriş Yapana Aytemiz'den 20 Liralık Yakıt Hediye

Tekzen'den Alışveriş Yapana Aytemiz'den 20 Liralık Yakıt Hediye

1 saat önce

Aytemiz ve Tekzen'in iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında 1-31 Mart tarihleri arasında Tekzen mağazalarından 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri 20 lira değerinde hediye yakıt kodu kazanıyor.

Tekzen'den Alışveriş Yapana Aytemiz'den 20 Liralık Yakıt Hediye, System.String[]
Aytemiz ve Tekzen'in iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında 1-31 Mart tarihleri arasında Tekzen mağazalarından 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri 20 lira değerinde hediye yakıt kodu kazanıyor.


Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, yakıt kodlarını kullanmak isteyen müşteriler, Aytemiz istasyonlarından temin edecekleri Aytemiz kartlarının aktivasyonunu gerçekleştirerek Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulaması içerisinde, "Kartım" sekmesindeki "Katılım Kodu Gir" alanına tıklayarak veya aytemiz.com.tr web sitesine kullanıcı girişi yaparak "Kampanya Kodu Giriniz" alanına hediye kodunu girerek, 20 lira değerindeki hediye yakıt puanını kartlarına yükleyebilecek.

Yakıt puanların son kullanım tarihi 15 Nisan olup, bu tarihe kadar kullanılmayan puanlar silinecek. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Tekzen mağazaları, Aytemiz sosyal medya hesapları ve www.aytemiz.com.tr adresinden ulaşılabilecek.


Aytemiz, Türkiye'de 570'i lisanslı olmak üzere 600'ün üzerinde sözleşmeli istasyonda hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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