Tekzip metni

Melon Reklam Ltd. Şti.'ye ait ''SonDakika.com'' internet haber sitesinde ''https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-li-belediye-nin-fatura-kurnazligi-gec-okuyup-yuksek-kademeden-fatura-duzenliyor-15953506/'' URL adresinde ''CHP'li Belediye'nin fatura kurnazlığı: Geç okuyup yüksek kademeden fatura düzenliyor'' başlığı ile 26.05.2023 tarihinde yayımlanan haber kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı ifadeler içerdiğinden, TESKİ Genel Müdürlüğü olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberde, Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından su tüketiminde kademeli sistem uyguladığı ve su sayaçlarının aylık olarak okunmaması nedeniyle vatandaşların yüksek kademeden fatura ödemek zorunda kaldığı iddia edilmekte ise de, İdaremiz tarafından abonelerin su sayaçlarının endeks tespitleri aylık periyotlar halinde düzenli olarak yapılmaktadır. Anacak sayaçların bulunduğu fiziki konum itibariyle ulaşılmaz olması veya bina kapısının kapalı olması gibi nedenlerden ötürü bazı abonelere ait sayaçların endeks tespitleri doğal olarak düzenli bir yapılamamaktadır. Bu durum, TESKİ SU, Atıksu Tesisatı ve Sayaç Montaj Uygulama Esasları Yönergesinin 5 inci maddesisin 5inci fıkrasında; Su sayaçlarınınkilit altında tutulmamasıgerekmektedir. Aksi halde '' bina kapalı'' veya ''sayaç yeri kilitli'' olması nedeniyle sayaçların devamlı ve düzenli okunması mümkün olamayacaktır.'' hükmü ile açıkça belirtilmiştir. Böyle durumlarda abonenin mağdur olmaması amacıyla İdaremizce günlük kademe hakkı hesaplaması yapılmaktadır. Örneğin çeşitli sebeplerle 60 gün okunamayan sayaçta, abone için normal şartlarda 12m küp olan 1.Kademe kullanım hakkı24m küp olarak güncellenerek tüketim hesaplanmaktadır. Sistem otomatik olarak kullanım miktarını okuma gün sayısı ile oranlanmakta ve buna göre ücretlendirilmektedir.Bu nedenle söz konusu haberde, geç endeks okuması yapılarak yüksek kademede fatura düzenlendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca su tüketiminde kademe uygulaması sadece Tekirdağ'da değil, su tasarrufu amacıyla ülke genelinde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ