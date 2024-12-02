Tekzip Metni

Hukuk

www.haberler.com haber sitesinde 25.11.2024 tarihli "CHP'li Salıcı'dan Bakan Yardımcısına Borsa İddialarıyla İlgili Soru Yıldızı" başlıklı habere yer verilmiş ve "Gelelim borsa konusuna. Beyefendinin eşi Neslihan Mumcu hanımefendi Bulls diye bir şirkete ortak. Bulls, Sermaye Piyasası Kurulu'dan yaklaşık 2 milyon lira para cezası aldı geçen ay. Gerekçe, borsa spekülasyonu. " gibi aslı olmayan, müvekkil şirketin ticari itibarına saldırı niteliğinde ve aynı zamanda haksız rekabet suçlarını barındırır şekilde haber içeriklerine yer verilmiştir.

Tüm bu iddialar gerçek dışı olup; müvekkil şirket hakkında yanıltıcı veya gereksiz yere incitici ifadeler ile kötüleyici ifadeler kullanılarak ticari itibarı zedelemeyi amaçlayarak oluşturulan haber haksız rekabet suçunu barındırır mahiyettedir. Müvekkil şirket Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili yapılan her iki haber de gerçek dışı olup; hayal ürünüdür. Tüm bu hususlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılıp; ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.