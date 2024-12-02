Tekzip metni - Son Dakika
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Hukuk

Tekzip metni

"CHP'li Salıcı'dan Borsa Soruları" başlıklı habere ilişkin tekzip metni.

02.12.2024 17:41
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www.haberler.com haber sitesinde 25.11.2024 tarihli "CHP'li Salıcı'dan Borsa Soruları" başlıklı habere yer verilmiş ve "Bu şirketin bir de Yönetim Kurulu Başkanı var; Kemal Akkaya. Bu kişinin de adı borsa spekülasyonuyla sık sık anılıyor." gibi aslı olmayan, müvekkilin kişilik haklarına, ticari itibarına saldırı niteliğinde ve aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarını barındırır şekilde haber içeriklerine yer verilmiştir.

Tüm bu iddialar gerçek dışı olup; müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ve aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarını barındırır mahiyettedir. Müvekkil Kemal Akkaya ile ilgili yapılan her iki haber de gerçek dışı olup; hayal ürünüdür. Tüm bu hususlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılıp; ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tekzip metni - Son Dakika

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