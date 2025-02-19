Tekzip metni

Hukuk

www.haberler.com haber sitesinde 09.02.2025 tarihli "'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı" başlıklı habere yer verilmiş ve "Barsan Lojistik'in sahibi Kamil Barlın şantaj suçlaması ile gözaltında" "Lojistik kralı gözaltında, eşinin aracına kamera taktırıp şantaj yaptı", "Kaza süsü verildi, aracına kamera taktırdı", "gece kulübünde adım adım takip edildi" ifadeleri hiçbir şekilde aslı olmayan ve hiçbir adli yahut idari makamca tespit edilmiş şeyler olmayıp tamamen haber ajansının dayanaksız şekilde yaptığı paylaşımlardır.

Haber içeriğindeki Kamil Barlın ve Barsan Global Lojistik A.Ş. aleyhine yer verilen iddiaların tamamı gerçek dışı olup Şahsım ve Barsan Global Lojistik A.Ş.'nin hiçbir hukuka aykırı yola hiçbir zaman tevessül etmediğini, dosyada yer alan kişiler ile şirket veya şahsımın hiçbir ilgi ve ilişiği bulunmadığını, bu durumdan menfaat sağlamak isteyen kişilerin haksız ilişkilendirme çabalarının da amacına ulaşamadığını, şahsım ve şirketim olarak bu haksız eylemleri gerçekleştiren kişiler aleyhine her türlü şikayet ve diğer yasal hakların avukatlarımız aracılığı takip edildiğini ve kamu vicdanı ile barışı için cezalandırılmaları yönünde tüm gayretin gösterildiğini Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.