Tel Abyad'a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı
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Suriye Milli Ordusu birlikleri Tel Abdyad'ın terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesi üzerine evlerine dönen sivilleri karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu birlikleri Tel Abdyad'ın terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmesi üzerine evlerine dönen sivilleri karşıladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamından terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abdyad'daki evlerine geri dönen siviller Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından karşılandı. Evine dönen yaşlı bir kadınla konuşan Suriye Milli Ordusu komutanı, "Evine hoş geldin anne. Biz burada aileyiz PKK yüzünden evini terk eden herkes inşallah evine döner" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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