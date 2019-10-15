Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı

Tel Abyad'a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı

41 dakika önce

Suriye Milli Ordusu birlikleri Tel Abdyad'ın terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesi üzerine evlerine dönen sivilleri karşıladı.

Suriye Milli Ordusu birlikleri Tel Abdyad'ın terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmesi üzerine evlerine dönen sivilleri karşıladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamından terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abdyad'daki evlerine geri dönen siviller Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından karşılandı. Evine dönen yaşlı bir kadınla konuşan Suriye Milli Ordusu komutanı, "Evine hoş geldin anne. Biz burada aileyiz PKK yüzünden evini terk eden herkes inşallah evine döner" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Tel Abyad'a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı

Suriye Milli Ordusu, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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