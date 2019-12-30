Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Son Dakika
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Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, teröristlerin baskısından kurtulan sivil halk, huzur içinde sokaklara çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı, System.String[]
BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, teröristlerin baskısından kurtulan sivil halk, huzur içinde sokaklara çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Türkiye'deki Suriyelilerin, Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından geçiş yaptığı kentte sağlanan güven ortamı ile esnaf rahatlıkla dükkanlarını açabiliyor. Kadın ve çocuklar da sokaklara çıkıp gezebiliyor. Suriye Milli Ordu askerlerinin güvenlik önlemleri devam ederken, tahrip olan kamu binalarında tadilat ve onarım çalışması sürüyor. Türkiye'den bölgeye geçen yetkililer, elektrik, su ve sağlık hizmetlerinin düzenli verilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.Tel Abyad'ın terör örgütünden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'de kalan yakınlarına bir an önce ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunuyor.


- Suriye
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:20 Kaynak: DHA
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