Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

01.06.2022 18:31
Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafından bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafından bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Akçakale ilçesinde de tedirginliğe yol açan saldırıda vurulan bazı noktalardan duman yükseldi. Saldırının ardından Akçakale'den Tel Abyad'a çok sayıda ambulans sevk edildi. 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 9 kişi Suriye'den alınarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşananların ardından saldırının gerçekleştiği bölgedeki teröristler ateş altına alındı.


Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
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Kaynak: DHA

Akçakale, Saldırı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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