Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor - Son Dakika
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Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde başlatılan kamu hizmetleri devam ediyor.

Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde başlatılan kamu hizmetleri devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesindeki halka yönelik hizmetler veriliyor. Bu kapsamda beldedeki lokantalar, eczaneler, bakkal ve diğer işletmelerin halka huzur ortamında hizmet vermesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tel Abyad Yerel Meclisince Suluk Belde Belediye Başkanı olarak görevlendirilen mühendis Süleyman Hüseyin Ahmed, YPG/PKK'nın beldeyi terk etmesinin ardından belediyeyi teslim aldıklarını, 15 personel ve üç araçla belde genelinde temizlik hizmetleri vermeye başladıklarını belirtti.

Halkın en iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ahmed, şunları belirtti:

"Kendimizi gerçekten bir vatan sahibi olarak görüyoruz. YPG/PKK işgali altındayken kendimizi burada yabancı olarak hissediyorduk. Türkiye sayesinde yeniden yurdumuza döndük ve memleketimizi yönetmeye başladık. Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik."

Belde sakinlerinden İbrahim Mahmud da terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllardır kullanılmayan babadan kalma değirmenin yeniden çalışmaya başladığını belirterek, huzurlu bir ortamda yaşadıklarını aktardı.

Telabyad, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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