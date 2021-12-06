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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor - Son Dakika

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

06.12.2021 13:13

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor - Son Dakika
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