Tel Abyad ilçesindeki pazarlarda, geçen bayramlara nispeten daha fazla hareketlilik yaşanıyor. Halk, hasat mevsimi beklendiği gibi iyi geçmese de bayram alışverişi dolayısıyla çarşı ve pazarlara akın ediyor.

Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, Togo Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki siviller güven ortamında Kurban Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

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