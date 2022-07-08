TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki siviller güven ortamında Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halk, terörden uzak Kurban Bayramı'na girmeye hazırlanırken ülke dışındakilere ilçenin kalkınması için geri dönmeleri çağrısı yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/ PKK'lı teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da halk, güven ortamında 3. Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.
Tel Abyad ilçesindeki pazarlarda, geçen bayramlara nispeten daha fazla hareketlilik yaşanıyor. Halk, hasat mevsimi beklendiği gibi iyi geçmese de bayram alışverişi dolayısıyla çarşı ve pazarlara akın ediyor.
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