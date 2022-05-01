TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

01.05.2022 11:48

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, huzur ve güvenli ortamda, 3'üncü Ramazan Bayramı'na giriyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, huzur ve güvenli ortamda, 3'üncü Ramazan Bayramı'na giriyor.

Türkiye'nin çabaları ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı gün geçtikçe güçleniyor. Buna rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'daki halkın alım gücü, son iki yılda yaşanan kuraklık, büyük zarar gören tarım sektörü ve hayat pahalılığı yüzünden olumsuz etkilendi.

Bu olumuzluğa rağmen Ramazan Bayramı'na bir gün kala, her iki ilçedeki pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünler için pazar yerinde alışveriş yaptı.

"Bayrama hazırlık yapıldığı hissediliyor"

Tel Abyadlı Ahmet Arran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyon sonrası Tel Abyad'ın, gençler için daha özgür ve yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi.

Arran, YPG/PKK'lı teröristlerin işgali sürecinde gençlerin hareket alanlarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle bayram günlerinde bayram mutluluğunu hissetmediklerini aktardı.

Halkın bütçesinin, yükselen yakıt fiyatları ve enflasyon yüzünden kısıtlı olduğunu belirten Arran, "Sivillerin maddi durumu kısıtlı. Buna rağmen pazarda kalabalık var. Bayrama hazırlık yapıldığı hissediliyor." dedi.

Arran, Tel Abyad halkının ve dünyada yaşayan tüm Müslümanların bayramını kutlayarak Suriye'de barışın tesis edilmesi için temenni de bulundu.

Diğer bir Tel Abyadlı Adnan Derviş, "Çocuklara bayram kıyafetleri aldık. Bayram tatlısı ve kurabiye. Çocukların yüzü gülsün." diye konuştu.

Sultan Abdülhamit Han Hamamı sahibi Ebu Bilal Ammuri, geçen bayramlara kıyasla pazarda hareketlilik yaşandığını söyledi.

Ammuri, Barış Pınarı Harekatı sonrası 3'üncü bayrama hazırlandıklarını belirterek, "Olumlu ve olumsuz noktalar gözlemledim. Kentte elektriğin verilmesi pazarda kalabalık yaşanmasına neden oldu." diye konuştu.

Gece geç saatlere kadar pazarda kalabalığın devam ettiğini belirten Ammuri, "Kalabalık var ancak alışveriş seviyesi düşük. Bütçe zayıf. Yaşamsal malzemelerin fiyatları çok pahalı." ifadesini kullandı.

Tel Abyad'da güvenlik önemleri artırıldı

SMO Komutanlarından Ahmet Ammuri, Tel Abyad'da yaşayanların bir bayramı daha güvenli bir ortamda geçirmesi için pazarda ve yan sokaklarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Komutan Ammuri, kent girişinde ve pazarda iki kontrol noktasının kurulduğunu, giriş çıkış yapan tüm araç ve motosikletlerin arandığını belirtti.

Tel Abyad halkını YPG/PKK'nın teröründen korumak için gece gündüz pes etmeden çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Ahmet Ammuri, Suriye'dekilerin ve tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

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MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Ramazan Bayramı, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika


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