Tel Abyad'da, 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, Tel Abyad'da patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiği söyledi. Denizer, Türkiye'ye yönlendirilmiş 75 roket tespit edildiğini de belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, düzenlediği basın toplantısında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bilgi verdi. Albay Denizer, harekatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hassasiyetleri, milli ve manevi değerleri çerçevesinde, sadece hudutların ve Türk milletinin, aynı zamanda bölgede yaşayan bütün dini ve etnik grupların refahı ile huzurunun dikkate alınarak, gerçekleştirildiğini söyledi. Albay Denizer, bu kapsamda, kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, sağlık hizmeti verildiğini, yiyecek, içecek ve su temini ile jeneratörlerle elektrik sağlanması dahil hayatın normale dönmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Denizer, ayrıca başta terör örgütü olmak üzere, belli kaynaklarca yapılan dezenformasyon girişimlerinin, itham ve iftiraların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİLMİŞ 75 ROKET TESPİT EDİLDİ'

Harekat alanında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü olarak topraklarına geri dönebilmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla mayın ile el yapımı patlayıcıların tespit edilerek, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiğini belirten Denizer, şunları kaydetti:

"Arama faaliyetlerinde özel eğitimli köpeklerden de etkin bir şekilde faydalanılmaktadır. Bu kapsamda, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapım patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiş, harekat alanında icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Ayrıca Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."

'TÜNELLER BETONLARLA DOLDURULUYOR'

Harekat bölgesinde tespit edilen tünellerin betonlarla doldurulduğunu belirten Albay Denizer, "Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir. Harekat alanı bölgesinde, keşif- gözetleme, mayın- el yapımı patlayıcı temizliği yapan unsurlarımıza yönelik taciz ve saldırılarda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir" dedi.

ORTAK DEVRİYELER BUGÜN BAŞLADI

Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, bölgede devriyelere bugün başlandığını kaydeden Denizer, "Harekat bölgesinde ele geçirilen 2'si yaralı toplam 18 rejim askeri, 31 Ekim 2019 tarihinde saat 22.20'de Derbesiye/Suriye'de Rus muhataplarımıza teslim edilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında görüşmeler yapılmış, bu kapsamda ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir. Ayrıca Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devamı niteliğinde ikinci bir Rus heyetinin gün içinde Milli Savunma Bakanlığı'na gelmesi planlıdır" diye konuştu.

10 ŞEHİT, 144 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı' boyunca 10 askerin şehit olduğunu dile getiren Albay Olcay Denizer, "31 Ekim 2019 tarihinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. 'Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar toplam 10 kahraman silah arkadaşımız Şehitlik mertebesine ulaşmış, 144 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Suriye Milli Ordusu'ndan 133 personel şehit olmuş, 495 personel yaralanmıştır" dedi.