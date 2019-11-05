Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/ YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var