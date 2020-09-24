Tel Abyad'da 138 köy, yıllar sonra suya kavuştu - Son Dakika

Tel Abyad'da 138 köy, yıllar sonra suya kavuştu

BARIŞ Pınarı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturulan Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtulan 138 köyün yıllardır yaşadığı su hasreti de sona erdi.

Tel Abyad'da 138 köy, yıllar sonra suya kavuştu, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturulan Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtulan 138 köyün yıllardır yaşadığı su hasreti de sona erdi. Türkiye'nin bölgede yaptığı sondaj çalışmaları ve mevcut su depolarının güçlendirilmesi ile köylere su verildi. Köylüler, teröristlerin kendilerini mahrum bıraktığı suya yıllar sonra kavuştuklarını belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kenti, yıllarca terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde kaldı. Bu nedenle çoğunluğu zorunlu olarak göç eden kentte kalanlar ise teröristlerin baskısı altında yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Her türlü haktan mahrum bırakılan, çocukları zorla silah altına alınan Tel Abyad kırsalında yaşayanlar ise su depolarının tahrip edilmesi nedeniyle suya hasret kaldı. Arazilerini sulayamayan Tel Abyad sakinleri, içme suyu ihtiyaçlarını da tankerlerle karşıladı.

Türkiye, uyarılara rağmen komşusu olan Suriye'de yerel halka uyguladığı baskı ve zulüm ile sınırda oluşturduğu tehdidi sonlandırmayan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı düzenledi. Harekat kapsamında Tel Abyad ile Resulayn kentleri ile kırsalındaki yüzlerce köy teröristlerden arındırıldı. Terör örgütünün işgalinin sonlanmasının ardından özgürleştirilen 120 kilometrelik hatta, sivillerin eski günlerine dönmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Kent merkezleri ile kırsal bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle birlikte, zorunlu olarak göç eden binlerce Suriyeli de yeniden topraklarına dönüp huzur içerisinde yaşamlarına devam etti.TÜRKİYE İLE 138 KÖY SUYA KAVUŞTUTürkiye; huzur ve güvenliğini tesis ettiği Tel Abyad ve Resulayn'da kamu hizmetlerinin başlamasını sağlarken kırsal bölgelerin ihtiyaçlarını da bir bir giderdi. Tel Abyad kırsalında yaşayan siviller de Barış Pınarı Harekatı sonrası yıllardır suya hasret kaldıklarını belirterek yardım istedi. Talebin ardından çalışma başlatan Tel Abyad Yerel Meclisi Su İdaresi köylerde yaşanan su probleminin giderilmesi için Devlet Su İşleri'nden destek istedi. Devlet Su İşleri ekipleri de Tel Abyad kırsalındaki bazı bölgeleri sondaj çalışması yaparak açtığı kuyular ile suya kavuşturdu, teröristler tarafından tahrip edilen mevcut su kuyularını onarıp ek kuyular ile güçlendirerek faal duruma getirdi. Yapılan çalışmaların ardından Tel Abyad kırsalındaki Rujun Anway kasabasında, sondaj çalışması ve su deposu onarımının ardından bölgedeki 138 köye su verilmesi sağlandı. Yıllar sonra suya kavuşan köylüler, bu imkanı kendilerine sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.ÇALIŞMALAR SÜRÜYORTel Abyad Yerel Meclisi Su İdaresi Müdürü Abdullah El Ayan, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın eski günlerine döndüğünü söyledi. PKK/YPG işgalinin sonlandırılması ve teröristlerin kentlerindeki varlığının bitmesi ile herkesin rahat nefes aldığını anlatan El Ayan, binlerce kişinin geri dönüşü ile kent merkezi gibi köylerin de canlandığını söyledi. Tel Abyad kırsalındaki insanların yıllarca teröristlerin depoları tahrip etmesi veya keyfi kesintileri nedeniyle suya hasret kaldığını belirten Abdullah El Ayan, "Araziler yıllarca sulanamadı. Teröristler burada insanların aç kalmasını ve kendisine biat etmesini istiyordu. İçme suyu bile buradaki insanlarla tankerlerle getirilerek satılıyordu. Ama şimdi insanlar çok sevinçli. Çünkü, Türkiye burada sondaj çalışması yaptı, depoları onarıp yeni kuyular ile daha da güçlendirdi. Türkiye'nin yaptığı çalışmalar ile onarılarak güçlendirilen Rujun Anway'daki depodan şu anda bölgedeki 138 köye su verilebiliyor. Yıllar sonra suya kavuşan insanların mutluluğu tarif edilemez. Hepimiz bizi önce teröristlerden kurtarıp, sonra suya kavuşturan Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.

El Ayan, öte yandan Tel Abyad'ın farklı noktalarında çalışmaların devam ettiğini ve kırsal bölgelerin tamamının suya kavuşturulmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tel Abyad'da 138 köy, yıllar sonra suya kavuştu - Son Dakika

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