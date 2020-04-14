Tel Abyad'da 18 yaş altı ve 60 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

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Tel Abyad'da 18 yaş altı ve 60 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı
13 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.
Tel Abyad Yerel Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilerin evlerinden çıkmalarını yasakladı. Alınan karar, yerel polis gücü tarafından ilçe merkezinde yapılan anonslarla halka duyuruluyor.
Anonslarda, "Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkan kişiler hakkında yasal işlem ve para cezası uygulanacaktır." denilerek, bu kişilerin evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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