Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
6 saat önce
Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/ YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşlarındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG'nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi, "YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar" çağrısı yaptı.
(İHA)
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