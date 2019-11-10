Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

7 saat önce

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandıTEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

TEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/ YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşlarındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG'nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi, "YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar" çağrısı yaptı.

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

Telabyad, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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