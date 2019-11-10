- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
7 saat önce
- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandıTEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
TEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/ YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşlarındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG'nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi, "YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar" çağrısı yaptı.
Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı