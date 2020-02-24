Tel Abyad'da 5 terörist sağ ele geçirildi - Son Dakika
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Tel Abyad'da 5 terörist sağ ele geçirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 YPG/PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tel Abyad'da 5 terörist sağ ele geçirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 YPG/ PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda 5 teröristin sağ olarak yakalandığını bildirdi. Açıklamada, operasyon düzenlenen evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye lirası ele geçirildiği belirtildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı
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