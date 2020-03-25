Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait tahrip gücü yüksek 760 kilo patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/ YPG'ye ait tahrip gücü yüksek 760 kilo patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda patlayıcıların ele geçtiği evde gizli bir tünel de bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türk polislerinin koordinasyonunda yerel güvenlik güçleri tarafından PKK/YPG'li teröristlere ait bir adrese operasyon düzenlendi. Tel Abyad merkezinde bulunan inşaat halindeki bir ev düzenlenen eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskında; çuvallar içerisinde 760 kilo sarı renkli toz patlayıcı madde,  1 kilo amonyum nitrat, 6 uzaktan kumanda alıcısı, 15 santim saniyeli fitil, 3 el yapımı bomba, 2 roketatar motoru, 1 roketatar sevk fişeği, 9 roketatar mühimmatına ait tapa grubu, 2 top mühimmatı, çok sayıda bilye, 15 bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirildi. Ekipler aynı zamanda evin zemin katında ise 5 metre derinliğinde tünel tespit etti. Tüneli imha eden ve patlayıcı ile mühimmata el koyan güvenlik güçleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.


Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:15 Kaynak: DHA

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