Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

57 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri aydınlatmak amacıyla Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı. Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD'nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

(EK-BA-D)

Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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