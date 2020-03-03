Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Suluk kasabasında yaşayanlar, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Tel Abyad'ın Suluk kasabasında program düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bayraklarıyla kasaba meydanında öğle saatlerinde toplananlar, Türkiye lehine sloganlar attı. Türk askerinin yanında olduklarını belirten bölge halkı, TSK'nın başarılı olması için dualar etti.