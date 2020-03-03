Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Sülük kasabasında yaşayanlar, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Sülük kasabasında yaşayanlar, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Tel Abyad'ın Sülük kasabasında program düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bayraklarıyla kasaba meydanında öğle saatlerinde toplananlar, Türkiye lehine sloganlar attı. Türk askerinin yanında olduklarını belirten bölge halkı, TSK'nın başarılı olması için dualar etti.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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