Tel Abyad'da bomba yüklü araç kontrollü bir şekilde tahrip edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/ YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın tespit ederek kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" açıklamasıyla paylaşılan video da, bomba yüklü olduğu tespit edilen aracın tahrip edilme görüntüleri saniye saniye görülüyor.