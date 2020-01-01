Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı
6 saat önce
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu büyük maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu büyük maddi hasar meydana geldi.
Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada çevredeki tezgahların ve dükkanların zarar gördüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar ölen veya yaralanan olmadığını tespit ederken, saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. - TEL ABYAD
Son Dakika Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti