Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar da oluştu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti. - TEL ABYAD
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