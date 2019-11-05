Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

7 saat önce

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralıTEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar da oluştu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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