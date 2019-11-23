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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 26 yaralı
6 saat önce
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 26 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 26 yaralı - TEL ABYAD
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