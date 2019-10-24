Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

1 saat önce

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralıTEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde şehir merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama, işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldi. Fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
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