- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü - Son Dakika

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü
- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad'ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 21:30 Kaynak: İHA
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