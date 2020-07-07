- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü - Son Dakika

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

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TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad'ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü - Son Dakika
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