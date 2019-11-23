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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cumartesi günü yaşanan patlamada ölenler arasında aynı aileden 4 sivilin olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:22
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