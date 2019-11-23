Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı
Son Dakika Dünya Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı - Son Dakika Dünya

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cumartesi günü yaşanan patlamada ölenler arasında aynı aileden 4 sivilin olduğunu bildirdi.

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Telabyad, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:22 
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