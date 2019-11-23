Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2) - Son Dakika

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)

6 saat önce

YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİSuriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2), System.String[]

YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/ YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 11 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),


Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı
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