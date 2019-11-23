Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)

Suriye 'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/ YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi 'ne getirildi. 11 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa 'daki hastanelere sevk edildi.

YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ

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