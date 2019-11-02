Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi...
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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. - TEL ABYAD
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