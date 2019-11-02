Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi...
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi...

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi...

6 saat önce

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi..., System.String[]

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. - TEL ABYAD

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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